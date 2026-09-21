FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 3 Jahren eingefahren

Das HSBC-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der HSBC-Aktie betrug an diesem Tag 6.36 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 157.208 HSBC-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 2’377.93 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15.13 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 137.79 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von HSBC bezifferte sich zuletzt auf 259.35 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch