HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitable HSBC-Investition?
|
21.09.2026 10:02:30
FTSE 100-Papier HSBC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HSBC von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in HSBC-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Das HSBC-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der HSBC-Aktie betrug an diesem Tag 6.36 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 157.208 HSBC-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 2’377.93 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 15.13 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 137.79 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von HSBC bezifferte sich zuletzt auf 259.35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu HSBC Holdings plc
|
09:28
|Starker Wochentag in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse London: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Handel in London: FTSE 100 am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
17.09.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Starker Wochentag in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu HSBC Holdings plc
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|HSBC Holdings Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.05.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI mit Gewinnen -- DAX mit Aufschlägen zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen zum Wochenstart freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.