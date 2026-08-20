Howden Joinery Group Aktie 395992 / GB0005576813
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20.08.2026 10:02:04
FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Howden Joinery Group von vor einem Jahr angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Howden Joinery Group-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 1 Jahr wurde das Howden Joinery Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 8.74 GBP. Bei einem Howden Joinery Group-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 114.416 Howden Joinery Group-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.08.2026 912.47 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7.98 GBP belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 8.75 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Howden Joinery Group eine Börsenbewertung in Höhe von 4.30 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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