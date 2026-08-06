Howden Joinery Group Aktie 395992 / GB0005576813
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06.08.2026 10:02:29
FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Howden Joinery Group von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren in Howden Joinery Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 06.08.2021 wurde das Howden Joinery Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 9.42 GBP. Bei einem Howden Joinery Group-Investment von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’061.730 Howden Joinery Group-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 8’844.21 GBP, da sich der Wert einer Howden Joinery Group-Aktie am 05.08.2026 auf 8.33 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11.56 Prozent abgenommen.
Howden Joinery Group war somit zuletzt am Markt 4.44 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
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