Howden Joinery Group Aktie 395992 / GB0005576813
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24.09.2026 10:02:04
FTSE 100-Papier Howden Joinery Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Howden Joinery Group von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Howden Joinery Group-Aktie gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurde das Howden Joinery Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Howden Joinery Group-Anteile bei 7.44 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13.448 Howden Joinery Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 23.09.2026 102.68 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7.64 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2.68 Prozent gesteigert.
Am Markt war Howden Joinery Group jüngst 4.17 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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