FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hiscox von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Hiscox-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10.42 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hätte, hätte er nun 959.693 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18’042.23 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Anteils am 29.09.2026 auf 18.80 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +80.42 Prozent.

Hiscox wurde am Markt mit 5.93 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch