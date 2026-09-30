Hiscox Aktie 27373019 / BMG4593F1389
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30.09.2026 16:02:25
FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Hiscox von vor 10 Jahren verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Hiscox-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Hiscox-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 10.42 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hätte, hätte er nun 959.693 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 18’042.23 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Anteils am 29.09.2026 auf 18.80 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +80.42 Prozent.
Hiscox wurde am Markt mit 5.93 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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