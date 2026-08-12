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Hiscox Aktie 27373019 / BMG4593F1389

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Rentable Hiscox-Anlage? 12.08.2026 16:02:41

FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hiscox-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Hiscox-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Hiscox
19.62 CHF 0.42%
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Heute vor 1 Jahr wurden Hiscox-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13.33 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die Hiscox-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 75.019 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 17.80 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’335.33 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 33.53 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Hiscox betrug jüngst 5.75 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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