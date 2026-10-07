Hiscox Aktie 27373019 / BMG4593F1389
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07.10.2026 16:02:27
FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Hiscox-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 07.10.2025 wurde die Hiscox-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 13.96 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Hiscox-Aktie investiert, befänden sich nun 7.163 Hiscox-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132.52 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Anteils am 06.10.2026 auf 18.50 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32.52 Prozent angewachsen.
Am Markt war Hiscox jüngst 5.84 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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