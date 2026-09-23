Hiscox Aktie 27373019 / BMG4593F1389
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23.09.2026 16:02:27
FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hiscox-Investment gewesen.
Am 23.09.2021 wurde das Hiscox-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Hiscox-Anteile bei 8.68 GBP. Bei einem Investment von 1’000 GBP in die Hiscox-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 115.207 Hiscox-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’193.55 GBP, da sich der Wert eines Hiscox-Papiers am 22.09.2026 auf 19.04 GBP belief. Das entspricht einer Zunahme von 119.35 Prozent.
Der Marktwert von Hiscox betrug jüngst 6.15 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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