|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Performance unter der Lupe
|
25.11.2026 16:02:23
FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Hiscox eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das Hiscox-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Hiscox-Anteile betrug an diesem Tag 10.66 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 93.809 Hiscox-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 19.70 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’848.03 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +84.80 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Hiscox eine Börsenbewertung in Höhe von 6.15 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hiscox Ltd
|
25.11.26
|FTSE 100-Papier Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.11.26
|FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hiscox-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
17.11.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
11.11.26
|FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hiscox von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
04.11.26
|FTSE 100-Titel Hiscox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hiscox-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 letztendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Hiscox Ltd
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTech-Sektor bleibt schwach: SMI schliesst in Rot -- DAX geht deutlich leichter aus dem Handel -- US-Börsen gehen uneinheitlich in die Feiertagspause -- Asiens Börsen schlussendlich tief im Minus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte etwas leichter. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen deutlich schwächer. Die US-Börsen schlossen vor der Thanksgiving-Pause deutlich oberhalb ihrer Tagestiefs. In Fernost waren am Mittwoch negative Vorzeichen zu beobachten.