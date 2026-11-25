Vor 10 Jahren wurde das Hiscox-Aktie via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Hiscox-Anteile betrug an diesem Tag 10.66 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 93.809 Hiscox-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 19.70 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’848.03 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +84.80 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Hiscox eine Börsenbewertung in Höhe von 6.15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch