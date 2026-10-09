FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Halma von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Halma-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Halma-Anteile an diesem Tag 35.70 GBP wert. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Halma-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 280.112 Halma-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Halma-Papiers auf 35.00 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’803.92 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1.96 Prozent verringert.

Halma markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13.13 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch