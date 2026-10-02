FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Halma von vor 10 Jahren abgeworfen

Halma-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Halma-Aktie bei 10.49 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Halma-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 95.329 Halma-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Halma-Papiers auf 34.64 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’302.19 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 230.22 Prozent gesteigert.

Am Markt war Halma jüngst 13.23 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch