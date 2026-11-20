Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Halma-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 31.72 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 315.257 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’015.08 GBP, da sich der Wert eines Halma-Anteils am 19.11.2026 auf 34.94 GBP belief. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 11’015.08 GBP entspricht einer Performance von +10.15 Prozent.

Halma war somit zuletzt am Markt 12.86 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch