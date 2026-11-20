|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Halma-Investment
|
20.11.2026 10:02:10
FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Halma eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Halma-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 31.72 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Halma-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 315.257 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 11’015.08 GBP, da sich der Wert eines Halma-Anteils am 19.11.2026 auf 34.94 GBP belief. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 11’015.08 GBP entspricht einer Performance von +10.15 Prozent.
Halma war somit zuletzt am Markt 12.86 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Halma PLC
|
17:58
|Minuszeichen in London: FTSE 100 zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Minuszeichen in London: Das macht der FTSE 100 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 schwächelt am Freitagmittag (finanzen.ch)
|
10:02
|FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Verluste in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 sackt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Halma PLC
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.