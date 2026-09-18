Halma Aktie 387465 / GB0004052071
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende Halma-Investition?
|
18.09.2026 10:02:29
FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Halma-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Halma-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Halma-Aktie bei 21.10 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 473.934 Halma-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’720.38 GBP, da sich der Wert eines Halma-Papiers am 17.09.2026 auf 35.28 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 67.20 Prozent gleich.
Halma war somit zuletzt am Markt 13.08 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Halma PLC
|
10:02
|FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Starker Wochentag in London: So entwickelt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 klettert (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
14.09.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Handel in London: FTSE 100 zum Start freundlich (finanzen.ch)