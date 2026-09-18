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Halma Aktie 387465 / GB0004052071

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Lohnende Halma-Investition? 18.09.2026 10:02:29

FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Halma-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Halma-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Halma
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Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Halma-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Halma-Aktie bei 21.10 GBP. Bei einem 10’000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 473.934 Halma-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 16’720.38 GBP, da sich der Wert eines Halma-Papiers am 17.09.2026 auf 35.28 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 67.20 Prozent gleich.

Halma war somit zuletzt am Markt 13.08 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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