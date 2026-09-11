FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Halma-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 33.32 GBP wert. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Halma-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 30.012 Halma-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’076.83 GBP, da sich der Wert eines Halma-Anteils am 10.09.2026 auf 35.88 GBP belief. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’076.83 GBP entspricht einer Performance von +7.68 Prozent.

Halma war somit zuletzt am Markt 13.95 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch