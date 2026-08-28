Halma Aktie 387465 / GB0004052071
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28.08.2026 10:02:25
FTSE 100-Papier Halma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Halma-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Halma gewesen.
Das Halma-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 29.81 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 335.483 Halma-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’318.95 GBP, da sich der Wert einer Halma-Aktie am 27.08.2026 auf 36.72 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +23.19 Prozent.
Der Halma-Wert an der Börse wurde auf 13.66 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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