FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Haleon-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die Haleon-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Haleon-Papier an diesem Tag bei 3.58 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Haleon-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 279.408 Anteilen. Die gehaltenen Haleon-Anteile wären am 03.11.2026 909.75 GBP wert, da der Schlussstand 3.26 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 9.02 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Haleon belief sich jüngst auf 28.44 Mrd. GBP. Am 18.07.2022 wurden Haleon-Anteile zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Haleon-Anteilsschein bei 3.33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch