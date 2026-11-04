|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Lohnender Haleon-Einstieg?
|
04.11.2026 10:02:12
FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Haleon-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Haleon-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Haleon-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Haleon-Papier an diesem Tag bei 3.58 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 GBP in die Haleon-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 279.408 Anteilen. Die gehaltenen Haleon-Anteile wären am 03.11.2026 909.75 GBP wert, da der Schlussstand 3.26 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 9.02 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Haleon belief sich jüngst auf 28.44 Mrd. GBP. Am 18.07.2022 wurden Haleon-Anteile zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Haleon-Anteilsschein bei 3.33 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Haleon PLC
|
04.11.26
|FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Haleon-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Börse London: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Zuversicht in London: nachmittags Gewinne im FTSE 100 (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Freundlicher Handel in London: So steht der FTSE 100 aktuell (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Börse London: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Haleon PLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach neuen Rekorden um die Nulllinie -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Wall Street uneins erwartet -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich volatil. Am deutschen Aktienmarkt prägen Aufschläge das Bild. An der Wall Street dürfte es in unterschiedliche Richtungen gehen. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.