FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Haleon-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Haleon-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3.60 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Haleon-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2’777.006 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Haleon-Aktie auf 3.37 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’366.84 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6.33 Prozent eingebüsst.

Alle Haleon-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 30.20 Mrd. GBP. Der erste Handelstag der Haleon-Aktie an der Börse LSE war der 18.07.2022. Der Erstkurs des Haleon-Papiers belief sich damals auf 3.33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch