|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Langfristige Anlage
|
11.11.2026 10:02:29
FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Haleon von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Haleon-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Haleon-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Haleon-Anteile letztlich bei 3.25 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3’077.397 Haleon-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 10’309.28 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.35 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3.09 Prozent zugenommen.
Haleon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29.05 Mrd. GBP. Haleon-Anteile wurde am 18.07.2022 an der Börse LSE erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Haleon-Aktie lag damals bei 3.33 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Haleon PLC
|
11.11.26
|FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Haleon von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Optimismus in London: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt zum Start (finanzen.ch)
|
04.11.26
|FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel Verlust hätte eine Haleon-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Börse London: FTSE 100 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Haleon PLC
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX mit neuen Rekordhochs -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die Börsen in Asien verbuchen Verluste.