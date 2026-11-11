FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel hätte eine Investition in Haleon von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Haleon-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Haleon-Anteile letztlich bei 3.25 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3’077.397 Haleon-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 10’309.28 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3.35 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3.09 Prozent zugenommen.

Haleon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 29.05 Mrd. GBP. Haleon-Anteile wurde am 18.07.2022 an der Börse LSE erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Haleon-Aktie lag damals bei 3.33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch