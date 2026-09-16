FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Haleon-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Haleon-Anteilen an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 3.30 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Haleon-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30.331 Haleon-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Haleon-Papiers auf 3.41 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 103.28 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3.28 Prozent erhöht.

Haleon erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 30.12 Mrd. GBP. Das Haleon-Papier wurde am 18.07.2022 an der Börse LSE erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Haleon-Aktie lag beim Börsengang bei 3.33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch