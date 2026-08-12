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Haleon Aktie 119556867 / GB00BMX86B70

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Performance unter der Lupe 12.08.2026 10:02:28

FTSE 100-Papier Haleon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Haleon von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Haleon-Einstiegs gewesen.

Haleon
3.92 CHF -1.63%
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit der Haleon-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 3.55 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 281.690 Haleon-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’029.30 GBP, da sich der Wert eines Haleon-Anteils am 11.08.2026 auf 3.65 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2.93 Prozent erhöht.

Haleon markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32.17 Mrd. GBP. Das Haleon-IPO fand am 18.07.2022 an der Börse LSE statt. Der Erstkurs der Haleon-Aktie lag beim Börsengang bei 3.33 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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