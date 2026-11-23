Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit GSK-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 18.81 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die GSK-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 5.316 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 97.94 GBP, da sich der Wert einer GSK-Aktie am 20.11.2026 auf 18.43 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2.06 Prozent verringert.

Insgesamt war GSK zuletzt 73.74 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch