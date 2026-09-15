Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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15.09.2026 10:02:07
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glencore von vor 3 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Glencore-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurden Glencore-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Glencore-Anteile betrug an diesem Tag 4.56 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Glencore-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 21.911 Glencore-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Glencore-Papiers auf 5.91 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 129.49 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29.49 Prozent erhöht.
Glencore erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 70.84 Mrd. GBP. Das Börsendebüt der Glencore-Aktie fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Die Glencore-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 6.55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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