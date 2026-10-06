FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Glencore-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Glencore-Aktie bei 3.54 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die Glencore-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28.273 Glencore-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 05.10.2026 160.96 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 5.69 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 60.96 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Glencore belief sich zuletzt auf 65.92 Mrd. GBP. Das Börsendebüt der Glencore-Aktie fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Die Glencore-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 6.55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch