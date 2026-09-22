Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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22.09.2026 10:02:21
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Glencore-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Glencore-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3.24 GBP. Wer vor 5 Jahren 1’000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hat, hat nun 308.452 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (5.42 GBP), wäre die Investition nun 1’672.42 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 67.24 Prozent.
Glencore wurde jüngst mit einem Börsenwert von 65.30 Mrd. GBP gelistet. Das Glencore-Papier wurde am 19.05.2011 an der Börse LSE erstmalig gehandelt. Ein Glencore-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 6.55 GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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