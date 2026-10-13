FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurden Glencore-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 4.56 GBP. Bei einem Glencore-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 219.154 Glencore-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (5.86 GBP), wäre das Investment nun 1’284.90 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28.49 Prozent erhöht.

Glencore wurde am Markt mit 68.59 Mrd. GBP bewertet. Am 19.05.2011 wagte die Glencore-Aktie an der Börse LSE den Sprung aufs Parkett. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Glencore-Aktie auf 6.55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch