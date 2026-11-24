Am 24.11.2016 wurde die Glencore-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 2.89 GBP. Bei einem 1’000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 346.500 Glencore-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’605.86 GBP, da sich der Wert einer Glencore-Aktie am 23.11.2026 auf 4.63 GBP belief. Mit einer Performance von +60.59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Glencore belief sich jüngst auf 52.57 Mrd. GBP. Am 19.05.2011 wurden Glencore-Anteile zum ersten Mal an der Börse LSE gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Glencore-Papier bei 6.55 GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch