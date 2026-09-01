Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Glencore-Investment
|
01.09.2026 10:02:33
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Glencore-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Vor 10 Jahren wurden Glencore-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Glencore-Papier bei 1.77 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 564.653 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’363.07 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 28.08.2026 auf 5.96 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 236.31 Prozent vermehrt.
Glencore erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 69.66 Mrd. GBP. Das Börsendebüt der Glencore-Papiere fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Glencore-Anteils auf 6.55 GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Glencore plc
|
12:29
|Glencore Aktie News: Glencore am Mittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|Glencore Aktie News: Glencore am Dienstagvormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
29.08.26
|Glencore threatened with $1.4bn lawsuit from embattled trader Radiant (Financial Times)
|
29.08.26
|Glencore threatened with $1.4bn lawsuit from embattled trader Radiant (Financial Times)
|
28.08.26
|Glencore Aktie News: Glencore am Freitagnachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fällt zurück -- DAX tiefrot -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Handel am Dienstag unterhalb der Nulllinie. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit kräftigen Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen.