FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Glencore-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Glencore-Papier bei 1.77 GBP. Wenn man vor 10 Jahren 1’000 GBP in die Glencore-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 564.653 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’363.07 GBP, da sich der Wert eines Glencore-Anteils am 28.08.2026 auf 5.96 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 236.31 Prozent vermehrt.

Glencore erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 69.66 Mrd. GBP. Das Börsendebüt der Glencore-Papiere fand am 19.05.2011 an der Börse LSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Glencore-Anteils auf 6.55 GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch