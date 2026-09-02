FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Games Workshop Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Games Workshop Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 119.60 GBP. Bei einer 1’000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.361 Games Workshop Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 183.10 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’530.97 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 53.10 Prozent.

Zuletzt verbuchte Games Workshop Group einen Börsenwert von 6.08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch