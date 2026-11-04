FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 04.11.2016 wurde die Games Workshop Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5.53 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Games Workshop Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 180.995 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2026 28’579.19 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 157.90 GBP belief. Mit einer Performance von +2’757.92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Games Workshop Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.27 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch