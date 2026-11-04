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04.11.2026 10:02:12
FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Games Workshop Group-Investment gewesen.
Am 04.11.2016 wurde die Games Workshop Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 5.53 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Games Workshop Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 180.995 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.11.2026 28’579.19 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 157.90 GBP belief. Mit einer Performance von +2’757.92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Games Workshop Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5.27 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Games Workshop Group PLC
Analysen zu Games Workshop Group PLC
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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