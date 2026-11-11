FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Games Workshop Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Games Workshop Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Games Workshop Group-Aktie bei 154.00 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Games Workshop Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 64.935 Games Workshop Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’681.82 GBP, da sich der Wert eines Games Workshop Group-Anteils am 10.11.2026 auf 164.50 GBP belief. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 10’681.82 GBP entspricht einer Performance von +6.82 Prozent.

Games Workshop Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.47 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch