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11.11.2026 10:02:29
FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Games Workshop Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Games Workshop Group-Aktie gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Games Workshop Group-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Games Workshop Group-Aktie bei 154.00 GBP. Hätte ein Anleger 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Games Workshop Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 64.935 Games Workshop Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10’681.82 GBP, da sich der Wert eines Games Workshop Group-Anteils am 10.11.2026 auf 164.50 GBP belief. Die Steigerung von 10’000 GBP zu 10’681.82 GBP entspricht einer Performance von +6.82 Prozent.
Games Workshop Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5.47 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Games Workshop Group PLC
Analysen zu Games Workshop Group PLC
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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