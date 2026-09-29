FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresnillo von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde die Fresnillo-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Fresnillo-Aktie bei 7.67 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Fresnillo-Aktie investiert, befänden sich nun 130.296 Fresnillo-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’574.03 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Anteils am 28.09.2026 auf 27.43 GBP belief. Damit wäre die Investition 257.40 Prozent mehr wert.

Fresnillo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21.27 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch