Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’929 -0.1%  SPI 19’764 0.0%  Dow 51’329 -0.3%  DAX 25’530 0.6%  Euro 0.9459 0.0%  EStoxx50 6’348 0.7%  Gold 4’165 1.2%  Bitcoin 69’961 0.7%  Dollar 0.8336 0.2%  Öl 103.8 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Lindt1057075Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie
Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate
Novartis-Aktie in Rot: Biomedical nutzt künftig Forschungsdaten von US-CAS
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Julius-Bär-Aktie dreht auf: Finma schliesst Untersuchung zur Signa-Pleite ab - Aktienrückkauf geplant
Suche...

Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Lohnende Fresnillo-Anlage? 29.09.2026 16:02:21

FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fresnillo von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fresnillo-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Fresnillo
30.11 CHF 0.59%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurde die Fresnillo-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Fresnillo-Aktie bei 7.67 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Fresnillo-Aktie investiert, befänden sich nun 130.296 Fresnillo-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’574.03 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Anteils am 28.09.2026 auf 27.43 GBP belief. Damit wäre die Investition 257.40 Prozent mehr wert.

Fresnillo wurde jüngst mit einem Börsenwert von 21.27 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Fresnillo PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten