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27.10.2026 16:02:40
FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Fresnillo eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Fresnillo-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Fresnillo-Anteile bei 8.70 GBP. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in das Fresnillo-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1’149.227 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Fresnillo-Aktien wären am 26.10.2026 27’098.78 GBP wert, da der Schlussstand 23.58 GBP betrug. Damit wäre die Investition um 170.99 Prozent gestiegen.
Insgesamt war Fresnillo zuletzt 17.35 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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