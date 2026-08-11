FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor 10 Jahren eingefahren

Das Fresnillo-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Fresnillo-Aktie bei 19.72 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5.071 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 150.25 GBP, da sich der Wert einer Fresnillo-Aktie am 10.08.2026 auf 29.63 GBP belief. Mit einer Performance von +50.25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Fresnillo zuletzt 21.12 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch