Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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11.08.2026 16:02:20
FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Fresnillo eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Das Fresnillo-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Fresnillo-Aktie bei 19.72 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 5.071 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 150.25 GBP, da sich der Wert einer Fresnillo-Aktie am 10.08.2026 auf 29.63 GBP belief. Mit einer Performance von +50.25 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Fresnillo zuletzt 21.12 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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