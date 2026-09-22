Fresnillo Aktie 4223459 / GB00B2QPKJ12
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22.09.2026 16:02:23
FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Fresnillo-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde die Fresnillo-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5.81 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 17.224 Fresnillo-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 514.12 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Anteils am 21.09.2026 auf 29.85 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 414.12 Prozent erhöht.
Fresnillo erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22.37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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