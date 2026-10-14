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Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48

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Frühes Investment 14.10.2026 10:03:12

FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Experian-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Experian
30.22 CHF 2.25%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Experian-Papier statt. Zum Handelsende stand die Experian-Aktie an diesem Tag bei 32.07 GBP. Hätte ein Anleger 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Experian-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 31.180 Experian-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 850.58 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 27.28 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14.94 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Experian eine Börsenbewertung in Höhe von 23.64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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