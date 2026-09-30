Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
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30.09.2026 10:02:14
FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Experian-Investment von vor einem Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Experian-Aktie Investoren gebracht.
Experian-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Experian-Papier an diesem Tag bei 37.22 GBP. Bei einer 10’000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 268.673 Experian-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 6’641.59 GBP, da sich der Wert einer Experian-Aktie am 29.09.2026 auf 24.72 GBP belief. Mit einer Performance von -33.58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Experian bezifferte sich zuletzt auf 22.11 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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