FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Experian von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Experian-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 34.80 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Experian-Aktie investiert hat, hat nun 287.356 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29.75 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’548.85 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14.51 Prozent verringert.

Der Marktwert von Experian betrug jüngst 26.52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch