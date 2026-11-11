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11.11.2026 10:02:29
FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Experian von vor 5 Jahren verloren
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Experian-Aktie gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Experian-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 34.80 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 GBP in die Experian-Aktie investiert hat, hat nun 287.356 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29.75 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’548.85 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 14.51 Prozent verringert.
Der Marktwert von Experian betrug jüngst 26.52 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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