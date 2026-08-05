Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48
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05.08.2026 10:02:26
FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Experian-Investment von vor einem Jahr verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Experian-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Experian-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 38.59 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.591 Experian-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74.11 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 04.08.2026 auf 28.60 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 25.89 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Experian eine Marktkapitalisierung von 24.83 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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