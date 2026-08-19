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Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48

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Langfristige Anlage 19.08.2026 10:02:14

FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Experian-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Experian
31.06 CHF -0.86%
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Die Experian-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Experian-Aktie an diesem Tag 31.64 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 GBP in die Experian-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 316.087 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2026 auf 28.75 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’087.51 GBP wert. Aus 10’000 GBP wurden somit 9’087.51 GBP, was einer negativen Performance von 9.12 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Experian belief sich zuletzt auf 24.73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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