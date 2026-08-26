Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’554 0.2%  SPI 20’437 0.1%  Dow 53’464 -0.2%  DAX 26’286 0.1%  Euro 0.9382 0.0%  EStoxx50 6’471 0.2%  Gold 4’594 -1.4%  Bitcoin 63’355 0.7%  Dollar 0.8051 0.0%  Öl 87.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101DocMorris4261528Swiss Re12688156Givaudan1064593Sunrise Communications138622040
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Roche-Aktie: US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests erhalten
Kräftiges Plus bei der Salesforce-Aktie nach deutlich besser als erwartetem Gewinn
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie trotzdem im Minus
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Suche...

Experian Aktie 2650919 / GB00B19NLV48

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Experian-Anlage 26.08.2026 10:02:15

FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Experian-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Experian
32.33 CHF -1.26%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Experian-Papier statt. Zum Handelsende standen Experian-Anteile an diesem Tag bei 15.21 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Experian-Aktie investierten, hätten nun 6.575 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 197.83 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 25.08.2026 auf 30.09 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 97.83 Prozent gesteigert.

Der Experian-Wert an der Börse wurde auf 26.19 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo

Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Experian PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten