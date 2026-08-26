FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Experian-Papier statt. Zum Handelsende standen Experian-Anteile an diesem Tag bei 15.21 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 100 GBP in die Experian-Aktie investierten, hätten nun 6.575 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 197.83 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 25.08.2026 auf 30.09 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 97.83 Prozent gesteigert.

Der Experian-Wert an der Börse wurde auf 26.19 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch