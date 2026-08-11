Endeavour Mining Aktie 111964350 / GB00BL6K5J42
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11.08.2026 10:02:37
FTSE 100-Papier Endeavour Mining-Aktie: So viel hätte eine Investition in Endeavour Mining von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Endeavour Mining eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Endeavour Mining-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 24.46 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.088 Endeavour Mining-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.08.2026 auf 40.74 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 166.56 GBP wert. Die Steigerung von 100 GBP zu 166.56 GBP entspricht einer Performance von +66.56 Prozent.
Jüngst verzeichnete Endeavour Mining eine Marktkapitalisierung von 9.83 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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