FTSE 100-Papier Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Endeavour Mining von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Endeavour Mining-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Endeavour Mining-Anteile betrug an diesem Tag 15.70 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Endeavour Mining-Papier investiert hätte, hätte er nun 63.694 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (41.95 GBP), wäre das Investment nun 2’671.97 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 167.20 Prozent vermehrt.

Endeavour Mining wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.91 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch