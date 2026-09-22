FTSE 100-Papier Endeavour Mining-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Endeavour Mining-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Endeavour Mining-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17.10 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die Endeavour Mining-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.848 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.09.2026 auf 46.62 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 272.63 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 172.63 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Endeavour Mining eine Börsenbewertung in Höhe von 11.22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch