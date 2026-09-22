easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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22.09.2026 10:02:21
FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in easyJet von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in easyJet-Aktien verlieren können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem easyJet-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 8.81 GBP wert. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die easyJet-Aktie investiert hat, hat nun 11.355 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 76.15 GBP, da sich der Wert einer easyJet-Aktie am 21.09.2026 auf 6.71 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 23.85 Prozent vermindert.
easyJet war somit zuletzt am Markt 5.01 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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