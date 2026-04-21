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Lukrative easyJet-Investition? 21.04.2026 10:02:17

FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in easyJet von vor 3 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in easyJet-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

easyJet
4.00 CHF 0.53%
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Am 21.04.2023 wurde das easyJet-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die easyJet-Anteile bei 5.12 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’953.888 easyJet-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’463.85 GBP, da sich der Wert eines easyJet-Anteils am 20.04.2026 auf 3.82 GBP belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 25.36 Prozent.

easyJet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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