FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in easyJet von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem easyJet-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das easyJet-Papier an diesem Tag bei 6.21 GBP. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in die easyJet-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 160.992 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 6.87 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’106.01 GBP wert. Mit einer Performance von +10.60 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war easyJet jüngst 5.15 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch