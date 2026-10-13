easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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13.10.2026 10:02:21
FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in easyJet von vor 5 Jahren eingebracht
Vor Jahren easyJet-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der easyJet-Aktie statt. Diesen Tag beendete die easyJet-Aktie bei 6.06 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das easyJet-Papier investiert hätte, hätte er nun 16.500 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des easyJet-Papiers auf 6.77 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111.77 GBP wert. Damit wäre die Investition um 11.77 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 5.11 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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