FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in easyJet von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der easyJet-Aktie statt. Diesen Tag beendete die easyJet-Aktie bei 6.06 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das easyJet-Papier investiert hätte, hätte er nun 16.500 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des easyJet-Papiers auf 6.77 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 111.77 GBP wert. Damit wäre die Investition um 11.77 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 5.11 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch