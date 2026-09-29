FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein easyJet-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Am 29.09.2025 wurden easyJet-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4.61 GBP. Bei einem easyJet-Investment von 1’000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 217.108 easyJet-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 28.09.2026 auf 6.74 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’463.31 GBP wert. Die Steigerung von 1’000 GBP zu 1’463.31 GBP entspricht einer Performance von +46.33 Prozent.

Der easyJet-Wert an der Börse wurde auf 5.06 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch