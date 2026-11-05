FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Diploma-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Diploma-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 55.60 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 GBP in das Diploma-Papier investiert hätte, befänden sich nun 17.986 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Diploma-Aktie auf 70.45 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’267.09 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 26.71 Prozent.

Insgesamt war Diploma zuletzt 9.68 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch