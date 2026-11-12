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12.11.2026 10:02:04
FTSE 100-Papier Diploma-Aktie: So viel hätte eine Investition in Diploma von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren Diploma-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Diploma-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Diploma-Papier bei 29.86 GBP. Bei einem Investment von 10’000 GBP in das Diploma-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 334.896 Diploma-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 24’581.38 GBP, da sich der Wert eines Diploma-Papiers am 11.11.2026 auf 73.40 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 145.81 Prozent gesteigert.
Diploma war somit zuletzt am Markt 9.66 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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